Giriş Tarihi: 14.11.2025 01:23

2026 Ocak memur zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda toplam enflasyon farkı yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri için kümülatif zam oranı ise şimdiden yüzde 16,56 seviyesine ulaştı. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarıyla ilgili güncel tahminler merakla takip ediliyor.

Memur zammı hesaplama 2026 Ocak: Memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 6 aylık tahmini enflasyona göre hesaplandı!

Memurların 2026 Ocak maaş zammı için tablo netleşmeye başladı. Ekim ayında açıklanan yüzde 2,55'lik aylık enflasyon ve yüzde 32,87'lik yıllık enflasyon oranları, zam oranlarını doğrudan etkiledi. Hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin kümülatif zammı şimdiden yüzde 16,56 seviyesinde. Ocak ayında maaşlara yansıyacak kesin oran için gözler gelecek ayın enflasyon verilerinde. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı : %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı hesaplama 2026 Ocak: Memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 6 aylık tahmini enflasyona göre hesaplandı!
