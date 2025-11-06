Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 12:36

2026 Ocak memur maaş zammına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş artışları yeniden değerlendirildi. TÜİK verilerine göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu. Memur ve memur emeklilerinin kümülatif zam oranı ise şimdiden yüzde 16,56’ya ulaştı. Öğretmen,polis,ebe,hemşire vb. meslek grupları için hesaplamalar başladı. Peki, Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri 2026 Ocak zammı için geri sayıyor. Ekim enflasyonunun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla maaş artışları yeniden gündeme geldi. Dört aylık enflasyon yüzde 10,25'e ulaşırken, toplu sözleşme farkıyla birlikte kümülatif artış oranı yüzde 16,56 oldu. Şimdi gözler kasım ve aralık verilerinde. Peki, 2026 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak?

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu

TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı : %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

