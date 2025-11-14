MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026 Ocak zammı gündemdeki yerini koruyor. Kamu çalışanlarının maaşları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden belirlenecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi birçok meslek grubu, zamlı maaşlarını hesaplamak için güncel tabloyu araştırıyor. İşte 2026 Ocak memur zammı hesaplamaları...

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.