Memur zammı hesaplamaları başladı! 2026 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak?

2026 Temmuz memur zammı, kamu çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirlenecek maaş artışı için gözler açıklanacak verilere çevrildi. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer kamu personelleri zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. Temmuz ayında uygulanacak zam oranına ilişkin tahminler ve güncel hesaplamalar merak ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
Aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.
Öte yandan milyonlarca memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.
İşte meslek meslek yeni hesap;
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞ HESABI
Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL
Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL