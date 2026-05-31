Memur zammı hesaplamaları başladı! 2026 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 31.05.2026 11:03

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için hesaplamalar hız kazandı. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarına yansıyacak artış oranını araştırmaya başladı. Temmuz ayında uygulanacak zam oranının netleşmesi için kalan enflasyon verileri beklenirken, güncel hesaplamalar dikkat çekiyor. Kamu çalışanları yeni maaş tablosuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

2026 Temmuz memur zammı, kamu çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirlenecek maaş artışı için gözler açıklanacak verilere çevrildi. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer kamu personelleri zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. Temmuz ayında uygulanacak zam oranına ilişkin tahminler ve güncel hesaplamalar merak ediliyor.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

MEMUR MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Öte yandan milyonlarca memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.

İşte meslek meslek yeni hesap;

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞ HESABI

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,23: 171.829 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
