Memur zammı hesaplamaları başladı! Polis,öğretmen,hemşire... 2026 Memur maaşı zammı ne kadar olacak?

Ocak 2026 memur maaşı zammı gündemde. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 4 aylık farkı kesinleşti. Kalan iki ayın enflasyonu yılbaşında geçerli olacak zam oranını belirleyecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte mesleklere göre memur zammı hesaplamaları…