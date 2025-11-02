MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI OCAK 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Polis, öğretmen, hemşire, doktor…

2026 yılına yaklaşırken memur maaş zammı ile ilgili tahminler şekillenmeye başladı. Memurların Ocak ayında alacağı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı üç aylık enflasyon verileri ile netleşiyor. Memur maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre hesaplanıyor. Kamuda görev yapan milyonlarca personel bu artıştan faydalanacak. Peki, 2026 Ocak memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte tüm detaylar…
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile güncelleniyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, 2026 yılında maaşlara ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 oranında zam yapılacak. 2027'de ise zam oranları sırasıyla ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %4 olarak uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk 6 ayında memur ve emekli memurların taban maaşlarına ek olarak 1.000 TL tutarında ödeme yapılacak.
Temmuz ve Eylül aylarına ait TÜFE verilerinin toplamına göre enflasyon oranı yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri için ise bu enflasyon farkına, yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklenince, toplam zam oranı yüzde 13,66'ya ulaştı.
Öte yanda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Bu beklentisinin gerçekleşmesi halinde toplam enflasyon yüzde 10,02 oluyor. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %10,02 zam gelmesi söz konusu. Ortaya ise yüzde 4,78 enflasyon farkı çıkıyor. 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %11 ilave edilmesi halinde kümülatif zam %16.31 şeklinde hesaplanıyor.
Maaş zamlarının belirlenmesi için yılın geri kalan ekim, kasım ve aralık aylarında kesin enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Eğer Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 olacak. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 oluyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenince memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.
Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yüzde 19,39 zam + 1.000 liralık hesapla en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya kadar çıkacak. 22 bin 672 lira olarak uygulanan en düşük memur emeklisi maaşı ise bu hesaba göre 28 bin 68 liraya çıkacak.
Hesaplama enflasyon farkına göre yapılmıştır. 1.000 liralık ilave ücret eklenmemiştir.