Memur zammı için hesaplamalar yeniden yapıldı! Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak ayı memur zammı netleşiyor...

Son dakika haberleri...SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belli olacakken, memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En çok merak edilen 3 hesap 6 tabloda...

KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.