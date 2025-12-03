MEMUR ZAMMI OCAK 2026 HESABI: 5.enflasyon verisi belli oluyor! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 Ocak dönemi memur maaşları merak konusu olurken, tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, maaş artışını belirlemek için geriye kasım ve aralık TÜFE verileri kaldı. 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu ile zam oranında önemli bir adım daha tamamlanmış olacak. Milyonlarca memur, meslek gruplarına göre hazırlanan zam tablolarını incelemeye başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer meslekler için hesaplama tablosu…
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde yayımlıyor. Kasım 2025'e ait enflasyon rakamları da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.