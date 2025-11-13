MEMUR ZAMMI OCAK MAAŞI HESAPLAMA 2026: Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar artış alacak?

Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor.
8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak.
Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.