MEMUR ZAMMI OCAK MAAŞI HESAPLAMA 2026: Polis, öğretmen, hemşire, doktor… En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR MAAŞI İÇİN ENFLASYONA EK TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile güncelleniyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, 2026 yılında maaşlara ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 oranında zam yapılacak. 2027'de ise zam oranları sırasıyla ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %4 olarak uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk 6 ayında memur ve emekli memurların taban maaşlarına ek olarak 1.000 TL tutarında ödeme yapılacak.