Memurlar dikkat: 10 katına yükseldi! 2022 Memur promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Memur promosyonu nasıl hesaplanır?

Yeni müşteriler çekmek isteyen ve mevcut müşterilerini de başka bankaya kaptırmak istemeyen bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Bazı bankalar, emeklilere ek gelir sağlayan emekli promosyon kampanyalarını Ekim ayı için yenileme kararı aldı. Memurlara ödenen memur maaş promosyonları da 10 katına kadar yükseldi. Bu noktada bazı kurumlarda 41 bin 500 TL'yi bulan memur maaş promosyon tutarları, binlerce memur tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Memur promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Memur promosyonu nasıl hesaplanır? İşte, 2022 Memur maaş promosyonu ücretleri güncel liste…

BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI EKİM AYI İÇİN YENİLENDİ!

Bazı bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, bazı bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor.