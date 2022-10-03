Memurlar dikkat: 10 katına yükseldi! 2022 Memur promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Memur promosyonu nasıl hesaplanır?

Yeni müşteriler çekmek isteyen ve mevcut müşterilerini de başka bankaya kaptırmak istemeyen bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Bazı bankalar, emeklilere ek gelir sağlayan emekli promosyon kampanyalarını Ekim ayı için yenileme kararı aldı. Memurlara ödenen memur maaş promosyonları da 10 katına kadar yükseldi. Bu noktada bazı kurumlarda 41 bin 500 TL'yi bulan memur maaş promosyon tutarları, binlerce memur tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Memur promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Memur promosyonu nasıl hesaplanır? İşte, 2022 Memur maaş promosyonu ücretleri güncel liste…
Bazı bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, bazı bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor.
Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.
Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.
Kamu personeli için en yüksek banka promosyonu 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bulunuyor.
Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor.
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.
Oluşturulan komisyonların imzaladığı protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olamıyor. Bazı kamu kurumları yüksek banka promosyonu için mevcut sözleşmesini feshederek yeni teklifler için bankalarla görüşmelere başlarken, bazıları da anlaşma sağladı.
Bazı kurumlarda sözleşme iptali için komisyon kurdu. Eğer promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade oluyor.
Aynı bankayla promosyon tutarını yenileyenler de bulunuyor. Bu durumda iade yapılmadan yeni tutar üzerinden anlaşma yapılıyor.
İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:
Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL
Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL
Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL
Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL
Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL