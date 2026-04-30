İzmir’de memurlar ayaklandı: Dün CHP önünde bugün belediyede! İlçe yönetimlerine isyan ettiler

BUNUN ADI EMEK GASPI

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ ise yönetimin dayatmacı tavrını sert bir dille eleştirdi. Sürecin olağan bir pazarlıktan çıkarak açık bir emek gaspına dönüştüğünü vurgulayan Altındağ, "Yönetim, çözüm için o masayı adil şartlarda yeniden kurana kadar buradayız. Önümüze konulan bu metin bir pazarlık veya bir teklif değildir; bu düpedüz hak gaspıdır, pervasız bir dayatmadır. Biz bu hakları bize altın tepside sunulan masalarda almadık; mücadele ederek, direnerek kazandık. Bugün de dünden kalan aynı mücadeleyi, aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

KARŞIYAKA'DA KARIŞTI

Bayraklı Belediyesinden sonra bir eylem haberi de Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka Belediye Binası önünde toplanan memurlar Başkan Behice Ünsal'ın tutumunu protesto etti.