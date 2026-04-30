İzmir’de memurlar ayaklandı: Dün CHP önünde bugün belediyede! İlçe yönetimlerine isyan ettiler

Karşıyaka, Buca ve Bayraklı Belediyelerinde görev yapan memurlar öğle saatlerinde görev yaptıkları belediyelere ait hizmet binaları önünde toplanıp belediye başkanlarını protesto etti.
MEYDANLARI DOLDURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bayraklı Belediye binası önünde açıklama yapan Birlik Yerel Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, sonuç alana dek eylemlere devam edeceklerini söyledi. Tüm çalışanları 1 Mayıs İşçi Bayramına davet eden Altınkaynak; "Yarın sokaklar İzmir'in sesiyle inleyecek. Bayraklı'dan, Karşıyaka'dan beklenen, hak aramak için meydanları doldurmaya devam etmektir." şeklinde konuştu.
"SIRÇA KÖŞKLER ONLARIN, SOKAKLAR BİZİM"
CHP Genel Merkezi'nin kendilerini duyması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Altınkaynak; "Her zaman söylediğimiz bir cümle var, sırça köşkler onların sokaklar bizimdir. Hangi yöneticiyi nerede yakalarsak durumu izah ediyoruz. Genel Merkez bizi duyacak duyması için elimizden geleni yapacağız, burada basına çok iş düşüyor. Sesimiz olan basın mensuplarına buradan teşekkür ediyorum. Bu mücadele burada kalmayacak." diye konuştu.
BUNUN ADI EMEK GASPI
Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ ise yönetimin dayatmacı tavrını sert bir dille eleştirdi. Sürecin olağan bir pazarlıktan çıkarak açık bir emek gaspına dönüştüğünü vurgulayan Altındağ, "Yönetim, çözüm için o masayı adil şartlarda yeniden kurana kadar buradayız. Önümüze konulan bu metin bir pazarlık veya bir teklif değildir; bu düpedüz hak gaspıdır, pervasız bir dayatmadır. Biz bu hakları bize altın tepside sunulan masalarda almadık; mücadele ederek, direnerek kazandık. Bugün de dünden kalan aynı mücadeleyi, aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.
KARŞIYAKA'DA KARIŞTI
Bayraklı Belediyesinden sonra bir eylem haberi de Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka Belediye Binası önünde toplanan memurlar Başkan Behice Ünsal'ın tutumunu protesto etti.
MEMURLARA, KAMU EMEKÇİLERİNE SALDIRI VAR
Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Gerek il başkanları, belediye başkanları gerekse CHP Genel Merkezi'nde görüşmelerimiz devam ediyor. Şunu görüyoruz ki organize bir şekilde kamu emekçilerine, memurlara bir saldırı var. Bu saldırının arkasına baktığımızda daha önce iş adamı pozisyonunda olan belediye başkanlarının bugün açıklanan anketlere baktığımızda şatafatlı anket ve şov panolarına para aktardıklarını görüyoruz. Bunlar, memurdan, işçiden utanmıyorlar ama belediyenin bütçesini kendi yandaş kaynaklarına, anket firmalarına şov yapmak için para akıtıyorlar" dedi.
Buca Belediyesinde de memurlar belediye binası önünde toplanarak Başkan Duman'ı protesto etti.
İŞÇİLER DE İSYANDA
Bir eylem haberi de Konak'tan geldi. Konak Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi'nin işçi alacaklarının 15 aydır ödenmediği gerekçesi ile başlattığı oturma eylemi dün de devam etti. İşçilerin eylem yaptığı alana belediye araçlarının park edilmesi üzerine sendika, 5 gün önce başlattığı oturma eylemini bu sefer belediye koridorlarına taşıdı. Belediye yönetimi ile geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacakların aradan geçen süreçte ödenmediğini belirten sendika; "İşçi alacakları hesaplara yatana kadar oturma eylemine devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
ÖZEL SENDİKA BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK
Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin İzmir'deki memur eylemlerine müdahale edeceği öğrenildi. Sızan bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde sendikaların Ankara'daki yöneticileri ile bir araya gelip ilçe belediyelerde yaşanan sosyal denge tazminatı krizini masaya yatıracağı öğrenildi.