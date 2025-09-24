Memurlar Konak Belediyesinde iş bıraktı

İzmir'de işçilerin iş bırakması nedeniyle birçok ilçede günlük yaşan büyük ölçüde sekteye uğrarken bir eylem haberi de Konak'tan geldi. Konak Belediyesi çatısı altında görev yapan memurlar başta her ay maaşla birlikte yatan sosyal denge tazminatı olmak üzere yapılan ödemelerin gecikmesi ve zamanında ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünde toplanan belediye çalışanları alacaklarının bir an önce hesaplara yatırılmasını talep etti.

ALACAKLARIN TAMAMI YATARSA İSTİFA EDECEĞİM

Memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, geriye dönük tüm alacakların ödenmesi halinde şube başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. Bekar, "Bugün kamuoyunun önünde Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube başkanlığından istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Yeter ki siz emekçiler mağdur olmayın" dedi. Bekar, memurlara sosyal denge tazminatları ve arazi tazminatlarının yanı sıra icra kesintileri ve nafaka ödemelerinin de ödenmediğini belirtti.

LÜKS MAKAM ARACINA PARA VAR MEMURA YOK

Bekar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal denge tazminatı bir haktır. Arazi tazminatı ise alın terinin karşılığıdır. Hak gaspına izin vermeyeceğiz. Belediye yönetimine soruyoruz: Reklam panolarına, lüks araçlara, temsil ağırlama giderlerine para var da emekçinin alın terine yok mu?" ifadelerini kullandı.

SÖZ VERİYORUM

Belediye yönetiminin kendilerine yakın bir ismin sendika başkanı olması halinde ödenmeyen alacakları hesaplara yatıracağına yönelik bir duyum aldıklarını belirten Bekar: "Belediye, memurların tüm alacaklarını yatırsın söz veriyorum sendika başkanlığından istifa edeceğim." Dedi.