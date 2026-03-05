Memurlar şiddete karşı tek yasa istedi: Tutuklu yargılama tedbiri gelmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, İstanbul'da lise öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme oturan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kamuda şiddetin kanayan bir yara olduğunu da belirten Yazgan, şiddeti önlemek için bütüncül bir şiddetle mücadele yasası çıkarılması gerektiğini kaydetti. Meslek gruplarına yönelik düzenlemelerin şiddeti önleyemediğini belirten Yazgan, "Meslek gruplarına yönelik çıkarılan şiddetle mücadele yasaları, diğer kamu görevlilerine yönelik, 'daha az değerli' algısını oluşturmaktadır. Bu ayrımcılığa son verilerek bütün kamu görevlilerini kapsayan, caydırıcı tedbirler içeren, şiddeti katalog suç kapsamına alan düzenleme kaçınılmazdır. Bu caydırıcı tedbirlerin başında da tutuklu yargılama gelmelidir" dedi.

Yazgan ayrıca hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, yaralı öğretmen ve öğrenciye de acil şifalar diledi.



"HER ZAMAN CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"



ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa da değinen Yazgan, "Ortadoğu'da yanan ateş, dünyayı ısıtmaya da yakmaya da yetiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın bu ateşin ülkemize sıçramaması yaptıkları çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Katil ve terörist devlet İsrail, arzı mevud hayaliyle bölgeyi sürekli ateşe atmaktan vazgeçmelidir. İşgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine bırakmalıdır. İç ve dış her türlü tehdide karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Milli konulardaki duruşumuz nettir. Her zaman milli idare ve iradenin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.