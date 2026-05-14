Memurlar uzlaştı... 3 haftadır devam eden eylemler askıya alındı

İzmir'de CHP'li İlçe Belediyelerinde memurların 10 Nisan'dan bu yana sürdürdükleri eylemler uzlaşma ile sonuçlandı. Belediyede örgütlü sendikaların 15 Nisan'da Özgür Özel'in İzmir Programında protesto eylemi gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç sendika yöneticilerini önceki gün acil toplantıya çağırdı.

DÜN BUCA VE NARLIDERE BUGÜNDE BAYRAKLI

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Buca ve Narlıdere Belediyelerinde uzlaşma sağlandı. Dün de Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile bir araya gelen memur sendikaları bir saati aşkın süren görüşme sonrası el sıkıştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, taraflar arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu. Bayraklı Belediyesinde işveren tarafından sonlandırılan müzakere masasının yeniden kurulacağını belirten Filiz; "Sayın Başkandan rica ettik., Görüşme sonrası bizimle birlikte aşağıda bekleyen memur arkadaşların yanına inip belediye meclisinden karar çıkartacaklarını, müzakere masasının yeniden kurulacağını söyledi. Uzun uğraşlar sonrası diyalog zemini oluştu. Somut adımlar atıldığı için eylem ve etkinlikleri askıya alıp sonlandırma kararı aldık. Önümüzdeki süreçte sözlerini yerine getirmezlerse eylemlere tekrar başlarız." dedi.

MECLİSTEN YETKİ İSTENECEK

Yapılan görüşmeye göre sosyal denge tazminatının yasal sınırın üzerinde ödenmesi için önümüzdeki ay Karşıyaka Belediyesi'nde olduğu gibi Bayraklı Belediyesi'nde de yetki istenecek.

BUCA'DA ÖDEME PLANI İÇİN MASA

Buca Belediyesinde ise sendika ile işveren masaya oturacak. İşveren memur alacaklarına ilişkin sendikaya ödeme takvimi sunacak. Buca Belediyesinde memurların 7 aylık sosyal denge tazminatları ile arazi tazminatları bulunuyor. 300 memurun içeride kişi başı ortalama 250 bin lira civarında alacağı bulunuyor.