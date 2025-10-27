Menderes’in suyu Bafa’ya can oldu

Muğla ve Aydın sınırında yer alan Bafa Gölü, kuraklık ve kirlilik nedeniyle yaz aylarında su seviyesinde yaklaşık 50 metre çekilme yaşamıştı. Bölgedeki yağışların başlamasıyla birlikte göle, Büyük Menderes Nehri üzerinden su akışı sağlanmaya başlandı.6 bin 721 hektarlık yüzey alanına sahip Bafa Gölü, 80 familyaya ait 237 cins ve 325 tür bitkisi ile flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Ancak yaz aylarında su seviyesindeki çekilme ve kirlenme, gölde ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yapılan çalışmalarla göle suyun yeniden verildiğini belirterek, "Yağışlar Büyük Menderes Nehri'nde bir canlanma yarattı. Söke Şişme Savağı'nda su kabartılarak eski yatağına yönlendirildi ve kapakların açılmasıyla Bafa Gölü'ne akış sağlandı" dedi.Doç. Dr. Özçelik, göle su girişinin önemli olduğunu ancak suyun kalitesinin de takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Özçelik, "Büyük Menderes Nehri'nden gelen suyun kalitesi halen düşük. Göle giren suyun izlenmesi ve denetiminin yapılması gerekiyor. Bakanlık, Bafa Gölü ve diğer 8 gölde bir eylem planı yürütüyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda göl daha sağlıklı bir ortam kazanacak" dedi. Yetkililer, hem su seviyesinin hem de su kalitesinin izlenmesine devam edeceklerini bildirdi.