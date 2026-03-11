Menderes’te tutanak krizi koltuktan etti! Usulsüzlüğü belgeleyen başkan yardımcısının istifası istendi

İddiaya göre belediyeye ait sosyal yardım malzemelerinin ruhsatsız bir depoda depolandığını tespit eden Başkan Yardımcısı Ayşegül Demir, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in bilgisi dışında Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü hakkında tutanak tuttu. Ardından da sorumlular hakkında gerekenin yapılmasını talep etti. Demir'in tutanak tutması belediye yönetiminde rahatsızlık yarattı. Çiçek'in talimatı ile Demir'in başkan yardımcılığından istifası istendi. Yaşanan şok gelişme üzerine Demir görevinden istifa etmek zorunda kalırken belediyeye ait malzemelerin bulunduğu ruhsatsız deponun CHP'li bir meclis üyesinin yakınına ait olduğu öne sürüldü. Yapılan tespitin ardından deponun belediye ekipleri tarafından apar topar boşaldığı sızan bilgiler arasında yer aldı.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde bu sefer de tutanak krizi patlak verdi. Edinilen bilgilere göre her yıl belediye meclis üyeleri arasından seçilen ve nisan ayında meclise rapor sunacak olan denetim komisyonu üyeleri, yaptıkları inceleme sırasında belediyenin kültür sanat ve sosyal işler müdürlüğüne ait yardım malzemelerinin usulsüz bir şekilde ilçe sınırları içinde bir depoda depolandığını tespit etti.

DEPO RUHSATSIZ ÇIKTI

Menderes'e bağlı Küner Mahallesi sınırlarında yer alan deponun ruhsatsız ve kaçak olduğu öğrenildi. Belediyenin söz konusu depoya ramazan yardımları başta olmak üzere binlerce gıda kolisi, erzak paketi ve yiyecek depoladığı görüldü. Kantar fişi, sevk irsaliyesi, faturaları ve alımlara ilişkin tutanakların dahi olmadığı deponun bir güvenlik görevlisi ya da kamera kaydının da bulunmadığı dikkat çeken tespitler arasında yere aldı.

DENETİM KOMİSYONU TESPİT ETTİ

Denetim komisyonu üyelerinin durumu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Demir'e bildirmesinin ardından belediye yönetimi skandalın üstünü örtmek için harekete geçti. Edinilen bilgiye göre belediye başkanı İlkay Çiçek sözlü olarak talimat vererek yaşananlarla ilgili tutanak tutulmasını, olayın resmiyete dökülmesini istemedi.

RESMİ KAYITLARA GİRDİ

Başkan Yardımcısı Ayşegül Demir ise iddiaya göre Başkan Çiçek'in bilgisi dışında depoda tespitlerde bulunup tutanak tuttu. Tutulan tutanak belediyenin resmi kayıt sistemine kaydedilerek işleme alındı.

BAŞKANLIK MAKAMINDAN SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Özel Kalem Müdürlüğünün evrak sistemine giren resmi tutanakta söz konusu deponun "Menderes İlçesi Küner Mahallesi 7801 Sokak 120 ada 19 parsel" olduğu ifade edildi. Kaçak depo ve belediyenin kayıt dışı stok sistemini tuttuğu tutanakla kayıt altına alan Başkan Yardımcısı Ayşegül Demir, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Gürkan Önalan'ı da yaşananlardan sorumlu tuttu. Başkan Yardımcısı olarak müdürlüğün yönetim şemasında kendisine bağlı olmasına rağmen yapılan çalışmalardan haberdar edilmediğini öne süren Demir, sorumlular hakkında başkanlık makamının işlem yapmasını istedi.

ÇİÇEK TALİMAT VERDİ, İSTİFASI İSTENDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Demir'in yaşananları tutanak altına alması belediye yönetiminde rahatsızlık yarattı. İddiaya göre Başkan Çiçek, Demir'in başkan yardımcılığı görevinden istifasını istedi. Ardından da birtakım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Başkan Çiçek'in yerine vekaleten bakan Rüzgar Sönmez, güven bunalımı oluştuğu gerekçesi ile Ayşegül Demir'den istifasını istedi. Bunun üzerine Demir, başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Demir'in başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından uzun yıllardır sürdürdüğü insan kaynakları müdürlüğü görevine geri döndüğü belirtildi.

O DEPO KAÇAKMIŞ

Edinilen bilgiye göre Menderes Belediyesinde yaşananlar ilçe sınırlarını aştı. Konu CHP Genel Merkezi'ne taşınırken belediyeye ait malzemelerin bulunduğu ruhsatsız, kaçak deponun CHP'li bir meclis üyesinin yakınına ait olduğu, olayın ortaya çıkmasının ardından deponun belediye ekipleri tarafından apar topar boşaldığı ileri sürüldü. Belediyeye ait yardım malzemelerinin ruhsatsız bir depoda kayıt dışı olarak depolanması skandal olarak nitelendirildi.