Haberler Yaşam Haberleri Mendil Kapmaca Nasıl Oynanır? Mendil Kapmaca Kuralları Neler, En Az Kaç kişiyle Oynanır?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 17:00 Son Güncelleme: 30.9.2022 17:00

Mendil Kapmaca Nasıl Oynanır? Mendil Kapmaca Kuralları Neler, En Az Kaç kişiyle Oynanır?

Mendil kapmaca nasıl oynanır sorusuna oyunun hem taktikleri hem de kuralları açısından yanıt vermek gerekir. Çünkü mendil kapmaca oyunu mücadele gerektiren bir oyun olsa da aynı zamanda taktik de uygulanabilecek aktivitelerden biridir. mendil kapmaca kuralları son derece basittir. Bu nedenle okulların beden eğitimi derslerinde oynanan oyunlar arasında yer alır. Mendil kapmaca kuralları neler, en az kaç kişiyle oynanır sorularını sizler için yanıtladık.

Mendil Kapmaca Nasıl Oynanır? Mendil Kapmaca Kuralları Neler, En Az Kaç kişiyle Oynanır?

Mendil kapmaca nasıl oynanır konusu hem öğretmen hem de öğrencilerin oldukça ilgisini çeker. Bu oyunda rekabet son derece yüksektir. Bu nedenle de mendil kapmaca kuralları oldukça önem taşır. Kurallara uygun oynamak ve taktikleri bilmek oyuncular açısından oldukça gereklidir. Oyunu kazanmak isteyen kişiler mendil kapmaca kuralları neler, en az kaç kaç kişiyle oynanır sorularının tüm yanıtlarını bilmelidir. İşte tüm detaylar!

Mendil Kapmaca Oyunu

Mendil kapmaca oyunu günümüzde birçok okulda ilkokul ve okul öncesi çocuklarına oynatılan bir oyundur. Öğretmenler bu oyunların tüm detaylarını bilmek durumundadır. Çünkü çocukların fiziksel gelişimine katkısı olan ve mücadele ruhlarını güçlendiren oyunlar arasında yer alır. Mendil kapmaca oyununun oynanacağı alanın iyi bir şekilde belirlenmesi dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.

Mendil Kapmaca Oyununun Kuralları Kısaca

Mendil kapmaca oyununda ilk olarak bir hakem belirlenir. Bu hakem dışında bir de mendilci belirlenmesi gerekir. Geriye kalan oyuncular da iki gruba ayrılır. Her grup arka arkaya dizilir ve her iki grubun arasında en az 2 metre en fazla da 5 metre alan olmalıdır. Öğrenciler mendil için koşarken mutlaka birbirilerine müdahalede bulunmamalıdır.

Mendil kapmaca oyunu oynarken mendilcinin etrafına çizilen çemberin içine girilmemelidir. Bu nedenle mendilciden mendili alabilmek için rakibinizi şaşırtarak çember içine girmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde pratik bir şekilde oyun kazanılabilir. Bu oyunda hızlı olmak en temel esaslardan biridir. Rakibinizi şaşırtacak hamleler düşünmeli ve onun tüm dikkatini mutlaka dağıtmalısınız.

Mendilcinin etrafına bir 1.5- 2 metre yarıçapında bir çember çizilir. Oyuncular da mendilcinin sağında ve solunda durur. Diğerleri de arka arkaya dizilir. Daha sonra mendilcinin elindeki mendili çembere girmeden kaparak kaçmaya çalışır. Rakip ebelemeden geri dönmek oldukça önemlidir.

Mendil Kapmaca Oyunu Kaç Kişilik?

Mendil kapmaca oyunu fazla kişi ile oynanan bir oyundur. Ne kadar kalabalık ise o kadar iyi bir şekilde oynanan bir oyundur. Yüksek başarı elde etmek için takımdaki oyuncuların oyun kurallarını bilmesi gerekir. Motivasyon ve moral oyuncular üzerinde önemli etkiler yaratır.

Mendil Kapmaca Kuralları Neler, En Az Kaç kişiyle Oynanır?

Mendil kapmaca en az 10'ar kişilik takımlar ile oynanır. Yani her iki takım arasında mutlaka on kişi olmalıdır. Takımlar sayışmadan sonra saha seçimi de yapılır ve oyuncular oyunda yerlerini alırlar. Oyuncular dip çizginin gerisinde sıraya dizilirler.

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Mendil Kapmaca Nasıl Oynanır? Mendil Kapmaca Kuralları Neler, En Az Kaç kişiyle Oynanır?
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