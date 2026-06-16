Mendilci, laf atma kavgasında öldürüldü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde Mustafa Kayhan (36) eşi ile birlikte yol kenarında mendil ve su satarken trafik ışıklarında bekleyen motosikletteki Ö.K (21) ve Y.M. (22) ile aralarında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavga sırasında bacağından bıçaklanan Mustafa Kayhan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan Ö.K. ve Y.M. gözaltına alındı. Ö.K.'nin ifadesinde, trafikte seyir halinde iken kırmızı ışıkta durduklarını, bu sırada yanlarına gelen Kayhan'a şaka amaçlı laf attıklarını, çıkan kavgada ayağından yaraladığını söylediği öğrenildi.