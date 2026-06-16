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Giriş Tarihi: 16.06.2026

Mendilci, laf atma kavgasında öldürüldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Mendilci, laf atma kavgasında öldürüldü
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Gaziantep'te Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde Mustafa Kayhan (36) eşi ile birlikte yol kenarında mendil ve su satarken trafik ışıklarında bekleyen motosikletteki Ö.K (21) ve Y.M. (22) ile aralarında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavga sırasında bacağından bıçaklanan Mustafa Kayhan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan Ö.K. ve Y.M. gözaltına alındı. Ö.K.'nin ifadesinde, trafikte seyir halinde iken kırmızı ışıkta durduklarını, bu sırada yanlarına gelen Kayhan'a şaka amaçlı laf attıklarını, çıkan kavgada ayağından yaraladığını söylediği öğrenildi.

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Mendilci, laf atma kavgasında öldürüldü
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