Menemen çömlekçiliği Fransa’da tarih yazdı

MENEMENLİ ustalar Fransa'da 5. Uluslararası Akdeniz Çömlekçiler Yarışması'na damga vurdu. Yarışmalarda Menemenli ustalardan Gökhan Taşomcu estetik dalında birincilik elde ederken Ali Hikmet Koç erkekler teknik kategorisinde ikincilik, Uliana Trandafilova Tekin ise kadınlar teknik kategorisinde ikincilik kazanarak Menemen'e üç ödül kazandırdı. Toplam 9 ödülün 3'ünü alan Menemen ekibi, takım halinde organizasyonun birincisi olmayı başararak uluslararası platformda tarihi başarıya imza attı. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşomcu, "Her biri birbirinden hünerli eller, toprağın etrafında kenetlendi. Yapılan her çömlek, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Önemli olan kültürel aktarım sağlayarak dostlukları pekiştirmektir " dedi.

