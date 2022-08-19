Menemen İzban Saatleri - İzban Menemen İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde çevre sorunlarına dikkat çekilmesi, hayat pahalılığı gibi sebeplerle toplu taşımalar daha çok tercih edilirken toplu taşıma duraklarını ve istasyonlarını bilmek her zaman hızlı hareket etmemize yardım edecektir. Menemen izban saatleri ve menemen izban istasyonu nerede ile ilgili merak edilen detaylara beraber geçelim…

MENEMEN İZBAN SAATLERİ

İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan menemen için izban saatleri her gün 05:55'te başlamaktadır. Menemen izban istasyonundan kalkan ilk sefer 05:55 saatinde, son sefer ise 00:31 saatindedir. Menemen izban istasyonundan günlük 48 sefer düzenlenmektedir.

MENEMEN İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR GEÇİYOR?

İlk seferi 05:55'te başlayan Menemen izban istasyonundan 20 ile 24 dakika arasında sefer geçmektedir. Hafta sonu, resmi tatiller ve bayramlarda sefer sayıları ve saatlerinde değişiklik meydana gelebilmektedir.

MENEMEN İZBAN İSTASYONU NEREDE?

İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan izban istasyonu ya da eski adı ile Menemen tren istasyonu 2010 yılından bu yana izban için hizmet vermektedir. Menemen izban istasyonuna gidebilmek için kullanabileceğiniz yol tarifi ve açık adres aşağıdaki gibidir;