Haberler Yaşam Haberleri Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur? Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?
Giriş Tarihi: 24.6.2024 14:18 Son Güncelleme: 24.6.2024 14:18

Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur? Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?

Aşı, belirli bir bulaşıcı veya malign hastalığa karşı aktif kazanılmış bağışıklık sağlayan biyolojik bir preparattır. Aşılar, genellikle hastalığa neden olan mikroorganizmanın zayıflatılmış veya öldürülmüş formları, toksinleri veya yüzey proteinleri kullanılarak üretilir. Aşı ile hastalığa önlem alınan hastalıklardan biri de menenjit hastalığıdır ve Menenjit aşısı ne kadar korur, kaç yıl korur gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise aşının türüne göre değişiklik gösterebilir.

Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur? Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen zarların (meninks) iltihaplanmasıdır. Bu zarlar, beyin ve omuriliği korumaya ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlamaya yardımcı olur. Menenjit, virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitler gibi çeşitli mikroorganizmalar tarafından enfekte olabilir. Bu nedenle aşı yaptırmak oldukça önemlidir. Menenjit aşıları, enfeksiyonlara karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar ve menenjit aşısı ne kadar korur, kaç yıl korur gibi bilgilerin bilinmesi gerekir.

Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur?

Menenjit aşısının sağladığı koruma süresi, aşı türüne ve kişinin yaşına bağlı olarak değişir.

Genel olarak:

  • Meningokok Aşıları (ACWY): 3-5 yıl koruma sağlar.

  • Meningokok B Aşısı (Bexsero): 2-3 yıl koruma sağlar.

  • Hib Aşısı: 5 yaşına kadar koruma sağlar.

  • Pnömokok Aşıları: 5 yaşına kadar koruma sağlar.

Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?

Menenjit aşılarının tekrarlanma sıklığı:

  • Meningokok Aşıları (ACWY): 10 yılda bir veya menenjit riski taşıyan kişilerde daha sık tekrarlanabilir.

  • Meningokok B Aşısı (Bexsero): 10-16 yaşlarında bir kez daha tekrarlanabilir.

  • Hib Aşısı: Tekrarlanmaz.

  • Pnömokok Aşıları: 65 yaş ve üzeri kişilerde ve bazı kronik hastalıkları olan kişilerde tekrarlanabilir.

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Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur? Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?
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