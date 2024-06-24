Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur? Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen zarların (meninks) iltihaplanmasıdır. Bu zarlar, beyin ve omuriliği korumaya ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlamaya yardımcı olur. Menenjit, virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitler gibi çeşitli mikroorganizmalar tarafından enfekte olabilir. Bu nedenle aşı yaptırmak oldukça önemlidir. Menenjit aşıları, enfeksiyonlara karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar ve menenjit aşısı ne kadar korur, kaç yıl korur gibi bilgilerin bilinmesi gerekir.

Menenjit Aşısı Ne Kadar Korur?

Menenjit aşısının sağladığı koruma süresi, aşı türüne ve kişinin yaşına bağlı olarak değişir.

Genel olarak:

Meningokok Aşıları (ACWY): 3-5 yıl koruma sağlar.

Meningokok B Aşısı (Bexsero): 2-3 yıl koruma sağlar.

Hib Aşısı: 5 yaşına kadar koruma sağlar.

Pnömokok Aşıları: 5 yaşına kadar koruma sağlar.

Menenjit Aşısı Kaç Yıl Korur?

Menenjit aşılarının tekrarlanma sıklığı: