Menteşe Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Soma Menteşe Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Menteşe Kaplıcaları çok çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli etkileri olan sağlık merkezleri arasında yer alır. Oldukça fazla ziyaretçisi olan kaplıcanın sularında bulunan çeşitli mineraller vücudun daha dinç ve canlı kalmasında önemli etkilere sahiptir. Bunda Menteşe Kaplıcaları suyu derecesi de oldukça etkilidir. Ziyaret öncesinde kişilerin bilmeleri gereken konu ise Menteşe Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorularının yanıtlarıdır.

Menteşe Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Menteşe Kaplıcaları, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunmaktadır. Menteşe Köyüne bağlı olup aynı zamanda şehir merkezine 30 kilometre mesafede yer alır. Ulaşım yönünden oldukça kolay bir lokasyondadır. Ulaşım konusunda şu bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır:

Ankara- Menteşe Otolu/ O-4 ile O-5 üzerinden gidildiğinde 689,8 kilometre mesafede yer almaktadır.

İstanbul- Menteşe O-5 üzerinden ise 367,7 kilometrelik mesafesi vardır.

İzmir- Menteşe Anadolu Otoyolu ile O-4 ile O-5 üzerinden ise 690,5 kilometre mesafesi bulunur.

Antalya- Menteşe D585 üzerinden mesafesi ise 492,6 kilometre kadardır.

Bunun yanında Mersin- Menteşe Ankara- Tarsus Otoyolu ile O-21 ile D200- E90 üzerinden yaklaşık mesafesi 1060 kilometre kadardır.

Ulaşım konusunda kişiler şahsi araçlarını tercih edebilecekleri gibi toplu taşıma araçları ile ulaşmaları da mümkündür. Otogar ve şehrin çeşitli yerlerinden servislerle ulaşım sağlanabilmektedir.

Menteşe Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Menteşe kaplıcaları birçok bakımdan önemli faydaları ile öne çıkan sağlık ve şifa merkezleri arasında yer alıyor. Manisa'da bulunan kaplıcaların en önemli faydaları arasında şunlar yer alır:

Damar hastalıklarının tedavisinde önemli etkileri vardır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kronik ağrılara iyi gelir.

Cilt hastalıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır.

Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

İçildiğinde ise böbrek taşı, bağırsak hastalıkları, kan yağları ve şeker hastalığı gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Menteşe Kaplıcalarının Suyu Kaç Derece?

Kaplıcanın suyu 45 dereceden 85 dereceye kadar çıkabilmektedir. Termal suyun kullanılabilir bir sıcaklık derecesine gelebilmesi için soğutma işlemi yapılmaktadır. Hafif tuzlu ve acı tadı yanında alkali ve bikarbonatlı su sınıfında yer alır. Litrede ise 1.5 gramı geçmeyen total mineralizasyona sahip olduğu söylenebilir. Su aynı zamanda içilebilir düzeydedir.