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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Menzil Cemaati lideri son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil Cemaati’nin lideri Abdülbaki El Hüseyni, Menzil Köyü’nde toprağa verildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Menzil Cemaati lideri son yolculuğuna uğurlandı
Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Nakşibendi büyüklerinden Menzil Cemaati'nin lideri Abdülbâki Erol Adıyaman'ın Kâhta ilçesi Menzil Köyü'nde defnedildi. Tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden Menzil Cemaati'nin lideri 74 yaşındaki Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan on binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, Menzil Camii'nde kılınan namazın ardından dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedildi.



1.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Cenaze namazına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile on binlerce kişi katıldı. 74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1.5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu. 11 Haziran'dan bu yana ise hastanede yatıyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hüseyni, 2 Mayıs 1949'da Adıyaman'ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde doğdu. 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşid Erol'dan sonra grubun başına geçen Erol'un 5'i erkek, 2'i de kız olmak üzere 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Menzil Cemaati lideri son yolculuğuna uğurlandı
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