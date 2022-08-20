Merdiven ve asansör çilesi İstanbullular’ı bezdirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği metro, tramvay ve metrobüs hatlarının duraklarındaki çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların toplu taşıma çilesine çile katıyor. İBB'nin toplu taşıma duraklarında yürüyen merdivenlerin 153'ü, asansörlerin ise 28'si çalışmıyor. İstanbullular'ın en çok yorulduğu hat ise Yenikapı-Hacı Osman ve Kadıköy- Tavşantepe metro hatları. Bu iki hatta toplam 85 yürüyen merdiven, 12 asansör ve 4 yürüyen bant kullanılamıyor. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro, metrobüs ve tramvay hatlarındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin içler acısı durumu şöyle:İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı Yenikapı-Hacı Osman metro hattında 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattında 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalışmıyor.M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven hareket etmiyor.M3 Kirazlı-Başakşehir/ Metrokent hattında 1 asansör ile 14 yürüyen merdiven çalışmıyor.M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 2 asansör ile 15 yürüyen merdiveninin çalışmadığı görüldü.M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda ise 5 asansör, 11 yürüyen merdiven çalışmıyor.M9 Bahariye-Olimpiyat metro hattının Olimpiyat İstasyonu'nda 9 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalışmıyor. Ziya Gökalp Mahallesi durağında da 8 yürüyen merdiven hizmet vermiyor.M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hattında 1 yürüyen merdiven ile bir asansörün arızalı olduğu görüldü.Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında çalışmayan 3 asansör en çok engellileri mağdur ediyor.44 duraklı Beylikdüzü- Söğütlüçeşme metrobüs hattının hemen her durağında vatandaşlar yürüyen merdivenleri adımlamak zorunda kalıyor.