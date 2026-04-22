Merdivenden düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Ardanuç ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evinde bulunduğu sırada elindeki poşetlerle ikinci kata çıkmaya çalışan Naci Coşkun (65), dengesini kaybederek merdivenlerden geriye doğru düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

