Haberler Yaşam Haberleri Merdivenden düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:50

Artvin’in Ardanuç ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 65 yaşındaki Naci Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Ardanuç ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evinde bulunduğu sırada elindeki poşetlerle ikinci kata çıkmaya çalışan Naci Coşkun (65), dengesini kaybederek merdivenlerden geriye doğru düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ARTVİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA