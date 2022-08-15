Merdivenden düşerek ölen özel harekat polisi toprağa verildi

Adana'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan ve aslen Tarsuslu olan Osman Şerif Aktaş (27) ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Düşme sonucu başını beton zemine çarpan ve özel bir hastaneye kaldırılan Osman Şerif Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.