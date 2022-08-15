Merdivenden düşerek ölen özel harekat polisi toprağa verildi

Adana'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan ve aslen Tarsuslu olan Osman Şerif Aktaş (27) ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Düşme sonucu başını beton zemine çarpan ve özel bir hastaneye kaldırılan Osman Şerif Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 3 yıldır Feride Keçeli ile nişanlı olan ve düğün hazırlığı yapan özel harekatçı Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi bugün öğle namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra Sağlıklı Köy Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.
Nişanlısı Feride Keçeli, özel harekat kıyafetiyle ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tabutun üzerine özel harekat yeleği ve şapkasını bıraktı. Şehir mezarlığındaki cenaze törenine Emniyet Müdürü Ali Garanlı, Belediye Başkan yardımcısı Ali Dinsever, Ailesi, mesai arkadaşları, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Podak, CHP Tarsus ilçe başkanı Ozan Varal, Adana'dan gelen mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.