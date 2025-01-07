Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in annesi, Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Meriç Ökten son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninde taziyeleri Meriç Ökten'in çocukları Ertuğrul Ökten, Celile Eren Ökten, Hatice Eser Ökten ve Mehmet Ökten kabul etti. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile imam hatip okullarından öğrenciler, siyaset, bilim ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze omuzlara alınarak dualarla uğurlandı. Meriç Ökten'in naaşı, daha sonra Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedildi.