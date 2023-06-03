Meriç Ovası’nda dev sulama projesi

Edirne'de DSİ tarafından yapımı devam eden "Edirne Meriç Sulaması" projesiyle Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak. Proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonu ile alınacak su, 260 kilometre boru hattıyla arazilere ulaştırılacak. Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla uygulanan projeyle bölge çiftçileri, sulamalı tarım imkanlarından faydalanabilecek. Proje kapsamında 2 yılda 225 kilometrelik boru döşendi. 60 bin dekar alandaki borulu şebeke imalatları tamamlandı. 2 pompa istasyonundan birinde de inşaat çalışmalarında sona gelindi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, DSİ'nin önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi. Tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesinin en önemli yolunun sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, "Vatandaşlarımız sağ olsunlar, tarım arazilerinin tamamını etkin bir şekilde değerlendiriyor ve boşa bekletmiyor. Tarımsal hasılayı artırmak için sulu tarımı devreye koyup gerekirse ikinci ürünü ekebilecekleri bir düzen oluşması lazım" dedi.VALİKırbıyık, Edirne'de tarım ve sulama hakkında şu bilgileri verdi:İpsala Karaağaç Göletiile Meriç Sulama projesi çalışmalarının devam ediyor.DSİ kentteki sulama projelere 7 milyar lira kaynak ayırdı.Kentin orta ve güney kesimindeki arazilerin suyla kavuşması için devam eden Hamzadere ve Çakmak projeleri çok önemli.56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı yapım ihalesi 6 Haziran Salı günü yapılacak.Ekilebilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 40'ının sulanabilir durumda. Bu oranın 60-65'ler seviyesine yükseltmek planlanıyor.Edirne geçen yıl 17 milyar lira tarım hasılatı yaptı. Kent kişi başına düşen tarımsal hasılada Türkiye'de ikinci sırada. AA