Piyasların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında. Eylül ayının ilk günleriyle beraber piyasalarda etkin bir rol üstlenen faizlerde TCMB'nin izleyeceği yol merakla bekleniyor. Bu yıl 9. Kez bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu bu noktada "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantıda kurul faizi 13 seviyesine indirme kararını duyurmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.