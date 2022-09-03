Piyasların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında. Eylül ayının ilk günleriyle beraber piyasalarda etkin bir rol üstlenen faizlerde TCMB'nin izleyeceği yol merakla bekleniyor. Bu yıl 9. Kez bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu bu noktada "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Son toplantıda kurul faizi 13 seviyesine indirme kararını duyurmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?