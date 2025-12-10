Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte TCMB toplantı tarihleri 2025

Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayında alacağı kararla 2026 yılının para politikasının ilk sinyallerini verecek. TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın kararını nasıl etkileyeceği, piyasaların ana gündem maddesi. Peki; 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı takvimine göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi belirlendi:
TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası toplantısı 11 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacaktır.
Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.
Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.