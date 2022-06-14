Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı gözler TCMB’de! TCMB PPK toplantı sonucu bekleniyor
Giriş Tarihi: 14.6.2022 21:13

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı gözler TCMB’de! TCMB PPK toplantı sonucu bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı gözler TCMB’de! TCMB PPK toplantı sonucu bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi gittikçe netleşiyor. Her ay PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıklayarak iç piyasalara yön veren TCMB, bu yılki bütün kararlarda faizi sabit tuttu. Son yapılan açıklamalarda Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak sorusunun birçok cevabı oluştu. Küresel ekonomik kriz ve ulusal paraları koruma çabaları bu sefer devam edecek mi tam olarak bilinmiyor. Enflasyon ile mücadelede kararın ne olunacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. Pandemi sonucu oluşan enflasyon ve küresel kriz, birçok ülkeyi korumacı politikaya itti. Rusya Ukrayna savaşı ve tedarik krizi, birçok sorunu daha da büyüttü. Vatandaşlar da Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur sorusunun cevabını merak ediyor. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları sonrası faiz düşecek mi artacak mı soruları daha da sıklaştı. Merkez Bankası bu sebeple her ay PPK toplantısı düzenliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI MAYIS KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK HAZİRAN 2022?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı gözler TCMB’de! TCMB PPK toplantı sonucu bekleniyor
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