Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı gözler TCMB’de! TCMB PPK toplantı sonucu bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı merak ediliyor. Pandemi sonucu oluşan enflasyon ve küresel kriz, birçok ülkeyi korumacı politikaya itti. Rusya Ukrayna savaşı ve tedarik krizi, birçok sorunu daha da büyüttü. Vatandaşlar da Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur sorusunun cevabını merak ediyor. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları sonrası faiz düşecek mi artacak mı soruları daha da sıklaştı. Merkez Bankası bu sebeple her ay PPK toplantısı düzenliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…