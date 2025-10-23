Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne durumda? İşte Merkez Bankası PPK toplantı takvimi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası takvimine göre PPK toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Faiz kararı açıklamalarının ardından piyasalar takip ediliyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu radara girmiş durumda. İlgili toplantının tarihinin kesinleşmesiyle birlikte, faiz indirimi ya da sabit tutma yönündeki beklentiler de piyasa katılımcıları anketi ile şekillenmiş durumda. İşte, TCMB ekim ayı faizine dair merak edilenler:
TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.
Bu tarih öncesinde piyasalar, karar öncesi beklenti anketleri, enflasyon verileri ve döviz kuru gelişmelerini yakından izliyor.