Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yeni faiz kararını açıkladı. Karar ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar, faiz kararının ekonomik büyüme, enflasyon ve döviz kurları üzerindeki etkilerini değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi? İşte, detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek. Yatırımcılar, bankalar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, beklentiler ne yöndeydi? İşte, detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'da ekim ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan indirdi.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?
