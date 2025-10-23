Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, beklentiler ne yöndeydi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek. Yatırımcılar, bankalar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, beklentiler ne yöndeydi? İşte, detaylar...