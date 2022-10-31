Merkezi Sistemde Kalorifer Ne Zaman Yanar? Merkezi Isıtma Kaloriferler Ne Zaman Açılır ve Kapanır?

Merkezi sistemde kaloriferler kış aylarında ısınmak için güzel bir alternatiftir. Havaların soğumasıyla merkezi ısıtma kaloriferler açılmaktadır. Tabii illerde havanın ne kadar soğuk oluşu kalorifer derecesini ve ısıtma derecesini de etkilemektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri için merkezi sistem kaloriferler ne zaman yanar sorusu bizi farklı tarihlere götürecektir. İllerin hava derecesi göz önünde bulundurulduğundan merkezi ısıtma ne zaman açılır ve kapanır için cevaplar da farklı olacaktır. Bu nedenlerden ve 2022 kış ayları geldiğinden merkezi sistemde kalorifer ne zaman yanar, merak oluşturmuştur.

Merkezi Sistemde Kalorifer Ne Zaman Yanar?

Kış ayında ısınma problemi neredeyse her ev için geçerlidir. Isınmak için genelde insanlar odun sobası, doğal gaz, klima, elektrikli soba ya da merkezi sistemli kalorifer tercih etmektedir. Isınma alternatifin seçimi tercih olsa da bazen zorunluluk da olmaktadır. Çünkü doğal gaz olmayan bir yerde bahsedilen diğer alternatifler seçilecektir. Merkezi sistemli kaloriferler sıcak su sayesinde ısınmayı gerçekleştirmektedir. Bu sisteme sahip bir apartmanda yanan kalorifer tüm dairelerde aynı anda ısınma işlemini sağlamaktadır. Kış aylarına girmemizle 2022 yılında merkezi sistem kaloriferlerin ne zaman açılacağı dikkat çeken bir konu olmuştur. 2022 yılında merkezi sistemli kaloriferler 15 Kasım'da yanacaktır. Bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri illeri için tarihler de bir değişiklik yoktur.

Merkezi Isıtma Kaloriferler Ne Zaman Kapanır?

Merkezi sistem kaloriferlerin ne zaman açılacağına dair bilgi yukarıda verilmiştir. İllerin bulunduğu bölge ve hava koşullarına göre havanın erken soğuması ya da sıcak olması muhtemeldir. Fakat ülkemizde farklılıklar olmakla birlikte merkezi sistem kaloriferler aynı tarihler üzerinden açılmakta ve kapanmaktadır. Merkezi sistem kaloriferlerin kapanış tarihi için ise 15 Nisan belirlenmiştir. Bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri illeri için tarihler de bir değişiklik yoktur.