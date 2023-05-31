Merkür Burcu Neyi Temsil Eder? Astrolojide Merkür Burcu Neyi Etkiler, Ne Anlama Gelir?

Astroloji tarihte çok eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş, popülerliğini korumayı başarmış bir daldır. Astroloji ve burçlar ile yakından ilgilenen kişiler özellikle gezegenlerin burçlara etkilerini araştırmaktadır. Merkür de bu konuda ilgi görmektedir çünkü, Merkür burcu özellikleri neler sıklıkla araştırılmakta Astrolojide Merkür neyi temsil eder merak edilmektedir. Gelin hep birlikte Merkür burcu neyi etkiler, neleri temsil eder bakalım…

Merkür Burcu Neleri Temsil Eder, Anlamı Nedir?

Astroloji sadece 12 burçtan oluşmayan, oldukça farklı detaylarla birlikte değerlendirilen bir alandır. Halk arasında kişinin doğum tarihine karşılık gelen burç bir de yükselen burç bilinmektedir. Doğum tarihine göre belirlenen burç Güneş burcudur, ancak doğum haritasına göre kişinin doğum tarihi ve saatinin olduğu vakit diğer gezegenlerde kişinin hayatına ve kişiliğine etki etmektedir. Merkür burcu da bu konuda ele alınmaktadır.

Kişinin iletişim becerilerini, sosyal bağlarını, bilgi dağarcığını, mantığını ve hafıza kapasitesini etkileyen gezegen Merkür'dür. Merkür burcu, ifade edişi ve iletişimi temsil etmektedir. Örneğin, Merkür burcu yengeç olan bir kimse olaylara daha sessiz ancak sezgilerini dinleyerek yaklaşır, konuşmaktan daha ziyade dinleyerek karşısındaki kişiyi yahut olayı çözümler. Sezgileri ve güçlü hafızası sayesinde insanların bakışından, hareketinden ya da tavırlarından olan biteni anlar. Diğer bir örnekte ise kişinin Merkür burcu ikizlerdir, bu kişiler ise inanılmaz konuşkan ve analitik zekaya sahiptirler. Kelimeleri ustaca kullanarak her ortamda rahatlıkla kendilerini ifade eder ancak dinlemekten çok konuşmayı severler, sosyal ilişki kurmakta asla zorlanmazlar.

Merkür Burcu Özellikleri Nelerdir?

İletişim, konuşma becerileri, kendini ifade etme, sosyal ilişki ve mantık kavramlarını temsil eden Merkür burcunun özellikleri 12 burç ele alındığında şöyledir;

Merkür Koç; hemen kavrar ve anlar. Hızlı ve net konuşur, netlikleri bazen kırıcı dozda olabilir. Hitap etme şekilleri oldukça kuvvetlidir, sosyal ortamlarda hiç çekinmeden fikirlerini söyler, özgüvenlidir.

Merkür Boğa; tabiri caizse şüphecidirler, önce dinleyip sonra konuşurlar. Çekingen değillerdir ancak sağlama yapmayı sevdikleri için iyice düşünmeden karar vermez, fikirlerini açık etmezler.

Merkür İkizler; birden çok konuyla ilgilenebilir, yine birden çok kişi ile kolaylıkla iletişime geçebilir. Kendini ifade etmek ve konuşmak onlar için çok basittir. Sosyal ilişkiler kurmak konusunda oldukça başarılıdırlar.

Merkür Yengeç; tam bir söz gümüşse sükut altın sözünün insanıdır, iki düşünüp bir konuşurlar. Konuşmaktan çok dinleyerek olayları anlarlar. Sezgisel yönleri çok kuvvetlidir. Hafızaları da sezgileri gibi çok kuvvetlidir, kimseyi kırmadan iletişim kurarlar ancak kırıldıkları zaman da asla unutmazlar.

Merkür Aslan; genel yapısı itibari ile benmerkezcidirler, insanlarla iletişim kurarlar ancak konu genellikle kendileri etrafında olur. Arkadaşlıklarında her zaman öne atılan, lider olan taraf olmak için hamleler yaparlar. Kendine güvenen yapısı ile karşısındakini kolaylıkla ikna edebilirler.

Merkür Başak; bu kişiler için öncelik mantıktır. Mantıklı olmayan hiçbir söyleme ya da fikre kapılmazlar, karşılarındaki kişilerle zaman zaman eleştirel bir dille konuştukları için çevrelerinde sivri dilli olarak bilinirler. Detaylara önem veren bir yapıları olduğu için bazen esas anlaması gerekenleri göz ardı edebilir.

Merkür Terazi; sınıfın popülerleri yani teraziler, bu kimseler esprileri ve tatlı dilleri ile her girdikleri ortamda sevilen, aranan tiplerdir. Geveze asla değillerdir, sohbetleri kimseyi sıkmaz hatta onunla arkadaşlık kurmak isteyenler her zaman çok olur.

Merkür Akrep; çok analitik bir zekaya sahiptirler. Dert ortağı ve sıkı sır tutan halleri ile sevilirler. Çok ketumdurlar hem kendi sırlarını hem de başkalarının sırlarını asla açık etmezler.

Merkür Yay; çok açık sözlü ve olumlu bir iletişimleri vardır, herkesle arkadaş olabilirler. Ortamların aranan yüzü olurlar, ilişkilerinde sadakat ve adalet temel kuraldır.

Merkür Oğlak; kendileri hariç herkese mesafeli ve aksi yaklaşırlar. Doğuştan gelen bir güvensizlikleri olduğu için kolay dostluk kurmazlar. İnsanlara tecrübelerini ve fikirlerini dayatarak öğretmek isterler.

Merkür Kova; zeki ve bağımsız ruhludurlar, açık görüşlü ve vizyon sahibi olmaları sayesinde her kesimden ve fikirden insanla arkadaşlık kurabilirler.

Merkür Balık; mantıktan daha çok duygularla harekete geçerler, insanlara duygusal yönden yaklaştığı için çabuk kırılırlar. Sevdikleri ile kolay kolay bağ koparmazlar ancak onların sevgilerini de paylaşmazlar.