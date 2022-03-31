Mermer bloğun altından kalan operatör hayatını kaybetti

Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, vinç ile mermer blokların indirdikten sonra blokların istifi sırasında, halat ve demir koptu. Küçükbaş, tonlarca ağırlıktaki mermer blokların altında kaldı.

Mermer ocağı çalışanlarının yardımıyla blokların altından çıkarılan Küçükbaş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından mermer blokun altından çıkarılan Küçükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Küçükbaş 'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.