Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Parlatma ve Temizleme Yöntemleri

Mermer nasıl parlatılır araştırmasında karşınıza çok sayıda sonuç çıkacaktır. Matlaşmış mermer üstü nasıl parlatılır konusu profesyonel kişiler tarafından yapılabileceği gibi evde doğal yöntemler izlenerek de yapılabilir. Mermer en iyi neyle silinirse parlar sorusunun cevabı çok kişinin merak ettiği bir husustur. Evde uygulanan yöntemler, mermerin parlatılması için yeterli olacaktır. Evde mermer parlatma yöntemleri yazımızın devamında.

Mermer Nasıl Parlatılır?

Antik dönemde daha çok sanatsal yapıtlarda kullanılan mermer, günümüzde inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir üründür. Apartman içi zemin döşemesinden mezar taşı yapımına, heykel yapımından süs eşyası yapımına kadar birçok alanda mermer kullanılır. Bu denli yaygın bir kullanım alanına sahip olan mermerin nasıl parlatılacağı da merak edilen konulardan biridir.

Mermer doğal malzemedir. Bu sebeple bakımı için de özel yöntemlerin uygulanması gerekir. Mermerin yapısı fayans ya da seramik türündeki malzemelerden farklı olduğu için bakımı için daha farklı bir yöntem kullanılmalıdır.

Matlaşmış Mermer Üstü Nasıl Parlatılır?

Mermerin kullanıma bağlı olarak matlaşması ve parlaklığını kaybetmesi söz konusu olabilir. Bu durumda profesyonel parlatma hizmeti veren firmalardan istifade edebilirsiniz. Silme, cilalama ve parlatma hizmeti ile mermer eski parlak görünümüne kavuşturulur.

Mermer parlatma işlemi için evde yapılacak uygulama tavsiyelerinden de istifade edebilirsiniz. Bu kapsamda uygulayacağınız en ideal yöntem evde karbonatlı solüsyon hazırlamaktır. 1 su bardağı suya 1 paket karbonat olacak şekilde hazırladığınız solüsyon ile mermeri nazikçe silmeniz gerekir. Bu işlemden sonra 1-2 saat boyunca mermerin kuruması beklenmelidir. Sonrasında ise temiz su ile durulama yapılmalıdır. Bu sayede mermeriniz parlak bir görünüm alacaktır. Evde mermer parlatma yöntemleri uygulanırken bu işlem için özel olarak üretilmiş parlatıcı pamuklar da kullanılabilir. Söz konusu ürünler ile parlatma işleminden daha kısa sürede sonuç alacağınızı görebilirsiniz.