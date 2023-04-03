Haberler Yaşam Haberleri Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Parlatma ve Temizleme Yöntemleri
Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:23 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:23

Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Parlatma ve Temizleme Yöntemleri

Mermer, çok eski dönemlerden beri kullanılan bir malzemedir. Mermer nasıl parlatılır araştırması ile bu malzemenin nasıl daha gösterişli hale getirileceğine cevap bulabilirsiniz. Matlaşmış mermer üstü nasıl parlatılır sorusu bu kapsamda araştırılan bir konudur. Mermer en iyi neyle silinirse parlar incelemesi ile ilgili de çok sayıda bilgi vardır. Evde mermer parlatma yöntemleri konusunu sizler için araştırdık.

Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Parlatma ve Temizleme Yöntemleri

Mermer nasıl parlatılır araştırmasında karşınıza çok sayıda sonuç çıkacaktır. Matlaşmış mermer üstü nasıl parlatılır konusu profesyonel kişiler tarafından yapılabileceği gibi evde doğal yöntemler izlenerek de yapılabilir. Mermer en iyi neyle silinirse parlar sorusunun cevabı çok kişinin merak ettiği bir husustur. Evde uygulanan yöntemler, mermerin parlatılması için yeterli olacaktır. Evde mermer parlatma yöntemleri yazımızın devamında.

Mermer Nasıl Parlatılır?

Antik dönemde daha çok sanatsal yapıtlarda kullanılan mermer, günümüzde inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir üründür. Apartman içi zemin döşemesinden mezar taşı yapımına, heykel yapımından süs eşyası yapımına kadar birçok alanda mermer kullanılır. Bu denli yaygın bir kullanım alanına sahip olan mermerin nasıl parlatılacağı da merak edilen konulardan biridir.

Mermer doğal malzemedir. Bu sebeple bakımı için de özel yöntemlerin uygulanması gerekir. Mermerin yapısı fayans ya da seramik türündeki malzemelerden farklı olduğu için bakımı için daha farklı bir yöntem kullanılmalıdır.

Matlaşmış Mermer Üstü Nasıl Parlatılır?

Mermerin kullanıma bağlı olarak matlaşması ve parlaklığını kaybetmesi söz konusu olabilir. Bu durumda profesyonel parlatma hizmeti veren firmalardan istifade edebilirsiniz. Silme, cilalama ve parlatma hizmeti ile mermer eski parlak görünümüne kavuşturulur.

Mermer parlatma işlemi için evde yapılacak uygulama tavsiyelerinden de istifade edebilirsiniz. Bu kapsamda uygulayacağınız en ideal yöntem evde karbonatlı solüsyon hazırlamaktır. 1 su bardağı suya 1 paket karbonat olacak şekilde hazırladığınız solüsyon ile mermeri nazikçe silmeniz gerekir. Bu işlemden sonra 1-2 saat boyunca mermerin kuruması beklenmelidir. Sonrasında ise temiz su ile durulama yapılmalıdır. Bu sayede mermeriniz parlak bir görünüm alacaktır. Evde mermer parlatma yöntemleri uygulanırken bu işlem için özel olarak üretilmiş parlatıcı pamuklar da kullanılabilir. Söz konusu ürünler ile parlatma işleminden daha kısa sürede sonuç alacağınızı görebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
Kadıköy'de taraftarlardan flaş tepki! Beşiktaş derbisinde "Ali Koç istifa" sesleri...
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Parlatma ve Temizleme Yöntemleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA