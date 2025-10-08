Mermer yüklü tırın metrelerce kaydığı anlar güvenlik kamerasında

Kaza, Şuhut ilçesi Mahmutköyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmutköyü istikametinden Şuhut ilçe merkezi yönüne ilerleyen C.Ö. idaresindeki 20 APD 134 plakalı mermer yüklü tır, önünde seyreden ve tarım aracı olarak bilinen patpata çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Savrulan araç yağmurundan etkisi ile bir anda kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre kayan tır ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonun istinat duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.