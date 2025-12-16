Haberler Yaşam Haberleri Mersi'de acı kaza: Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:47

Mersin'in Tarsus ilçesinde motoiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Berşan Çağrıtekin (20), hayatını kaybetti.

DHA
Acı kaza, öğle saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. E.D. (24) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Berşan Çağrıtekin'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çağrıtekin yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çağrıtekin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çağrıtekin, burada kurtarılamadı. Çağrıtekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

