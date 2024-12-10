Mersin Denizli Arası Kaç Km? Denizli Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Yolculuklarda güzergahı ve yol durumunu bilmek hayati önem taşır. Artık araçlarda ve telefonlarda bulunan navigasyon uygulaması harita kullanımının yerini almış durumda. Oldukça kullanışlı olan bu uygulama sayesinde daha önce hiç gidilmemiş yerler bile kolaylıkla bulunabilmektedir. Örneğin navigasyon uygulamasına Mersin Denizli arası kaç km ve kaç saat sürer sorusu sorulduğunda uygulama kaç km ve kaç saat olduğu bilgisini verir ve en uygun yolu tarif eder.

Mersin Denizli Arası Kaç Kilometre?

Mersin'den Denizli'ye yolculuk yapmak isteyenler uçakla, otobüsle veya özel araçlarıyla seyahate çıkabilirler. Uçakla yolculuk 4 saate yakın sürmektedir. Mersin merkezde havalimanı bulunmadığından uçak yolculuğu yapmak isteyenlerin Çukurova havalimanına ulaşım sağlamaları gerekmektedir.

Mersin Denizli arası karayolundan 748 kilometredir ve 9 saat sürmektedir. Otobüs yolculuğunda bu süre güzergaha ve molalara göre değişiklik göstermektedir. Firmaların bazılarında yolculuk süresi ufak farklılıklar gösterse de ortalama olarak 14 saat sürer. Denizli Mersin ya da tersi istikamette yolculuk yapmayı planlayanların mevsime göre iklim şartlarını ve yol yapım durumlarını iyice araştırarak yola çıkmalarında fayda vardır.

Mersin Denizli Arası Kaç Saat?

Sonuç olarak Mersin Denizli arası 748 km dir ve özel araçla 9 saat, otobüsle 14 saat sürmektedir. Uçak yolculuğu ise 4 saat sürmektedir ancak Mersin de havalimanı bulunmadığından en yakın havalimanına ulaşmak gerekmektedir.