Hatay'ın bir ilçesi olan İskenderun, Akdeniz kıyısında yer alan bir ilçedir. İskenderun, önemli bir liman kentidir, ticaret ve sanayi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, İskenderun'un uzun sahil şeridi, plajları ve sıcak iklimi, turistik açıdan da cazip kılar. İskenderun Körfezi ise doğal güzellikleri ile turistleri büyüler. Mersin İskenderun arası kaç km, İskenderun Mersin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer öğrenmeden yola çıkmamakta fayda var.

Mersin İskenderun Arası Kaç Km?

Mersin'de bulunan Kızkalesi, Cennet ve Cehennem Mağaraları, Tarsus Şelalesi ve Mersin Marina, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken uğrak noktalardır. Hatay'da ise Antakya Arkeoloji Müzesi, St. Pierre Kilisesi, Harbiye Şelaleleri ve İskenderun Sahili gibi yerler gezilip görülmeye değerdir. Mersin ile Hatay'a bağlı bir ilçe olan İskenderun arasındaki uzaklık ise ortalama olarak 139 kilometredir. Kuş uçuşu olarak hesaplanan bu mesafe, farklı ulaşım seçenekleri ile farklı sürelerde tamamlanabilir. Ancak, karayolu ile seyahat edildiğinde mesafe biraz daha uzun olabilir. İskenderun'dan Mersin'e arabayla gitmek aşağı yukarı 2 saat 5 dakikayı bulur. Seyahat süresi, trafik koşullarına ve yol durumuna bağlı olarak değişebilir. Otobüsle seyahat etmek isteyenler için bu süre, aşağı yukarı 3 saat 17 dakikadır. Bu bilgiler, seyahat planları yapanlar için faydalı olabilir.

Mersin'den Hatay'a Nasıl Gidilir?

Mersin'den Hatay İskenderun'a gitmek için kullanılabilecek birkaç güzergah bulunur. Bu ulaşım seçenekleri ise şu şekildedir:

Mersin'den İskenderun'a otobüsle seyahat etmek yaygın olarak tercih edilen bir seçenektir. Birçok otobüs firması bu güzergâhta sefer düzenlemektedir. Otobüs bilet fiyatları ise oldukça uygundur. Otobüsle, 3 saat 12 dakika ile 3 saat 17 dakika gibi bir sürede Mersin ve İskenderun arasında yolculuk yapmak mümkündür.

Mersin'den İskenderun'a doğrudan tren seferi bulunmamaktadır. Ancak, Adana üzerinden aktarma yapılarak trenle seyahat edilebilir. Mersin'den Adana'ya trenle ulaştıktan sonra ardından Adana'dan İskenderun'a trenle devam edilebilir. Bu seçenek, otobüs veya özel araçla seyahate göre biraz daha uzun sürebilir.

Uçakla Mersin ve İskenderun arasında yolculuk yapmak imkansızdır. Ancak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na uçakla seyahat edilebilir. Adana'ya Mersin'den otobüs veya trenle ulaşılabilir, ardından uçakla Hatay'a gidilip, Hatay Havalimanı'ndan İskenderun'a karayolu ile devam edilebilir. Bu seçeneğin diğer ulaşım yöntemlerine göre daha pahalı olabileceği de unutulmamalıdır.

Bu ulaşım araçlarında maliyeti ve güzergahı en uygun olan tercih edilerek Mersin ve İskenderun arasında keyifli bir yolculuk yapılabilir.