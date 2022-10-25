Mersin İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İstanbul Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul Mersin arası kaç saat sol sürdüğünü merak ediyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Ülkemizin en büyük nüfuslu metropollerinden birisi olan İstanbul ile Mersin arasında sıklıkla yolculuklar yapılmaktadır. Gelin hep birlikte İstanbul Mersin arası kaç kilometre yol olduğuna göz atalım...

OTOBÜSLE İSTANBUL MERSİN ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Ülkemizde en çok kullanılan seyahat vasıtalarından birisi olan otobüsle Mersin İstanbul arasında da yolculuk yapmak mümkün. Yılın her döneminde çeşitli otobüs firmaları İstanbul Mersin arası seferler düzenlememektedir. Otobüsle İstanbul Mersin arası yol mesafesi ise 938 kilometredir.

UÇAKLA MERSİN İSTANBUL ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Zamandan ve yol mesafesinden tasarruf etmek, hız ve konforu aynı anda yaşamak isteyen bireyler seyahatlerinde havayolunu tercih etmektedir. İstanbul Mersin arasında da uçakla seyahat etmek mümkündür. Uçakla Mersin İstanbul arası uçuş mesafesi 677 kilometredir.

ÖZEL ARAÇLA MERSİN İSTANBUL ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Yolculuk zamanı ve şartlarını kendi konforuna göre ayarlamak isteyen bireyler seyahatlerinde genellikle özel araçlarını tercih etmektedir. Mersin İstanbul arasında yolculuk yapacak olanlar da özel araç tercih ediyorsa bunun için uygun karayolları mevcuttur. İstanbul Mersin arası O-4 ve Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 otobanları üzerinden 935 kilometredir.

MERSİN İSTANBUL ARASI KAÇ SAAT?

Mersin İstanbul arası yolculuk belli bir süreye mal olacaktır. Bu süre kullanılan vasıtaya göre elbette farklılık göstermektedir. Mersin İstanbul arası yol süresi özel araçla 8 buçuk saat, otobüsle 8 saat 55 dakika, uçakla ise aktarmasız uçuşlarda 1 saat 35 dakikadır.