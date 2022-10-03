Haberler Yaşam Haberleri Mersin İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 23:49 Son Güncelleme: 4.10.2022 00:25

Mersin İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Seyahatlerden önce iki farklı şehir arasındaki mesafeyi bilmek seyahatin daha planlı bir şekilde gerçekleşmesine öncülük ediyor. Özellikle de başta İzmir olmak üzere belli başlı büyük şehirlerden gerçekleştirilen bu seyahatlerde özel araç ya da otobüs tercih edilmesi bu hesaplamalara bağlı olarak tercih edilir. Bundan dolayı birden fazla kişinin merak ettiği Mersin İzmir arası kaç km, özel araçla, otobüsle İzmir Mersin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına sizler için yanıt verdik.

Mersin İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Farklı noktalar arasında yapılacak olan seyahatler kişiler en çok iki nokta arasındaki mesafeyi öğrenmek istiyor. Hem kilometre hem de zaman bakımından merak edilen Mersin İzmir arası kaç km sorusu için sizlere özet bilgileri hazırladık. Gerek özel araç gerek otobüs firmalarıyla bu mesafe ne kadar sürecek, İzmir Mersin arası kaç kilometre işte tüm detaylar…

MERSİN İZMİR ARASI KAÇ KM?

Mersin İzmir arası 906 kilometrelik bir mesafeden oluşuyor. Ortalama hız sınırı olan 90km/saat şeklinde seyahat edildiğinde bu süre zaman bakımından yaklaşık 10 saat olacaktır. Öte yandan yolda yaşanabilecek durumlar ve farklı etkenlerde düşünülürse bu süre daha da artabilir. Aynı zamanda seyahat için otobüs firmalarının izlediği güzergahlarda bu kilometre ve süreye yakından etki edecektir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE İZMİR MERSİN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Ege Bölgesi'nin nadide şehri İzmir ile Akdeniz Bölgesi'nin liman kenti olan Mersin arasında toplamda 906 kilometre bulunuyor. Kişilerin kendi seçimlerine göre farklı ulaşım şekillerini kullanarak gidebildiği bu iki şehir arası mesafe tercih edilen ulaşım şeklinde göre değişkenlik gösterecektir. Özel araçla İzmir Mersin arası kaç kilometre ve saat sürecek diye bakılırsa ortalama hız sınırı dikkate alınır. Buna göre iki şehir arasındaki 906 kilometrelik yol yaklaşık 10 saat gibi bir sürede aşılabilir. Ancak olası mola durumları ya da aksilikler hesaba katılırsa bu süre biraz daha uzayacaktır. Otobüsle İzmir Mersin arası mesafe ortalama 12 saat gibi sürer. Elbette bu saate etki eden tercih edilecek otobüs firmasının gittiği güzergah ve mola sürelerine göre değişkenlik gösterecektir.

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Mersin İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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