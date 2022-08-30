Mersin Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı Mersin Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Mersin sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Mersin, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak Mersin içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Mersin kamp alanları nerededir, en iyi, deniz kenarı Mersin çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerleri nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

MERSİN KAMP ALANLARI

Mersin ücretli ve ücretsiz kamp alanları olarak birçok önemli yere sahiptir. Mersin'de bulunan kamp alanları çeşitliliği fazla olmasından kaynaklı da kişiler en iyi yerleri bulmak için araştırmalarda bulunmaktadırlar. Biz de Mersin'de bulunan ve siz ziyaretçilerimiz için en iyi seçenek olabilecek kamp yerlerini paylaşacağız. Mersin'deki bazı ücretli ve ücretsiz kamp alanları şu şekildedir:

Akyar (Narlıkuyu) Koyu Kamp Alanı

Çinili Göl Kamp Alanı

Erdemli – Sorgun Köyü Yaylaları Kamp Alanı

Arslanköy Belde Yaylası Kamp Alanı

Gözne Belde Yaylası Kamp Alanı

Çamlıyayla (Namrun) Kamp Alanı

Ilısu Şelalesi Kamp Alanı

Tarsus Şelalesi Kamp Alanı

Kayacı Vadisi (Lamos Kanyonu) Kamp Alanı

Yanışlı Mağarası (Gülnar) Kamp Alanı

Narlıkuyu Koyu Kamp Alanı

Kisecik Kanyonu (Saklı Cennet) Kamp Alanı

Yemiş Kumu Plajı Kamp Alanı

Eğribük Koyu (Barbaros Adası) Kamp Alanı

Prens Charles (Gökçevlik) Koyu Kamp Alanı

Gezende Barajı Kamp Alanı

Melleç Plajı Kamp Alanı

Akçakıl Kamping Restaurant

Boğsak Kamping

Mavi Kız Kamping

Pullu Tabiat Parkı Kamp Alanı

Erdemli Belediyesi Çadır Kamp Alanı

Akkum Gençlik Kampı

Atakent Belediyesi Kapızlı Kamp Alanı

Dragon Mocamp

Kamping Paradies

Davut Otel Kamping

MERSİN ÇADIR KAMP ALANLARI

Mersin ücretsiz kamp alanları konusunda çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Buraya gelen kişiler genellikle çadırlarla geldiklerinden buralarda rahatlıkla çadır atarak kalabilmektedirler. Tabi sadece ücretsiz çadır kampları bulunmamaktadır. Tesis içerisinde çeşitli imkanlardan yararlanmak isteyen kampçılar için de birçok ücretli kamp alanları bulunmaktadır. bu kamp alanlarından görülmesi gerekenlerden bazıları şunlardır: Akyar Koyu, Kayacı Vadisi, Arslanköy Belde Yaylası, Ilısu ve Tarsus Şelalesi, Çinili Göl, Yanışlı Mağarası gibi yerler gerçek anlamda tamamen doğanın güzelliğiyle büyüleneceğeniz noktalardır.