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Giriş Tarihi: 30.8.2022 00:45 Son Güncelleme: 30.8.2022 00:46

Mersin Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı Mersin Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Mersin, kamp alanları bakımından coğrafi konum dolayısıyla da büyük zenginliklere sahip bir şehirdir. Sayısız doğal kamp alanları ve güzelliği bulunan Mersin’de merak edilen en önemli konulardan biri de bu güzelliklerin nerede olduğu ve ulaşımının nasıl olacağı konusudur. Peki Mersin’deki kamp alanları nerededir? En iyi, deniz kenarı Mersin çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerededir?

Mersin Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı Mersin Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Mersin sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Mersin, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak Mersin içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Mersin kamp alanları nerededir, en iyi, deniz kenarı Mersin çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerleri nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

MERSİN KAMP ALANLARI

Mersin ücretli ve ücretsiz kamp alanları olarak birçok önemli yere sahiptir. Mersin'de bulunan kamp alanları çeşitliliği fazla olmasından kaynaklı da kişiler en iyi yerleri bulmak için araştırmalarda bulunmaktadırlar. Biz de Mersin'de bulunan ve siz ziyaretçilerimiz için en iyi seçenek olabilecek kamp yerlerini paylaşacağız. Mersin'deki bazı ücretli ve ücretsiz kamp alanları şu şekildedir:

  • Akyar (Narlıkuyu) Koyu Kamp Alanı
  • Çinili Göl Kamp Alanı
  • Erdemli – Sorgun Köyü Yaylaları Kamp Alanı
  • Arslanköy Belde Yaylası Kamp Alanı
  • Gözne Belde Yaylası Kamp Alanı
  • Çamlıyayla (Namrun) Kamp Alanı
  • Ilısu Şelalesi Kamp Alanı
  • Tarsus Şelalesi Kamp Alanı
  • Kayacı Vadisi (Lamos Kanyonu) Kamp Alanı
  • Yanışlı Mağarası (Gülnar) Kamp Alanı
  • Narlıkuyu Koyu Kamp Alanı
  • Kisecik Kanyonu (Saklı Cennet) Kamp Alanı
  • Yemiş Kumu Plajı Kamp Alanı
  • Eğribük Koyu (Barbaros Adası) Kamp Alanı
  • Prens Charles (Gökçevlik) Koyu Kamp Alanı
  • Gezende Barajı Kamp Alanı
  • Melleç Plajı Kamp Alanı
  • Akçakıl Kamping Restaurant
  • Boğsak Kamping
  • Mavi Kız Kamping
  • Pullu Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Erdemli Belediyesi Çadır Kamp Alanı
  • Akkum Gençlik Kampı
  • Atakent Belediyesi Kapızlı Kamp Alanı
  • Dragon Mocamp
  • Kamping Paradies
  • Davut Otel Kamping

MERSİN ÇADIR KAMP ALANLARI

Mersin ücretsiz kamp alanları konusunda çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Buraya gelen kişiler genellikle çadırlarla geldiklerinden buralarda rahatlıkla çadır atarak kalabilmektedirler. Tabi sadece ücretsiz çadır kampları bulunmamaktadır. Tesis içerisinde çeşitli imkanlardan yararlanmak isteyen kampçılar için de birçok ücretli kamp alanları bulunmaktadır. bu kamp alanlarından görülmesi gerekenlerden bazıları şunlardır: Akyar Koyu, Kayacı Vadisi, Arslanköy Belde Yaylası, Ilısu ve Tarsus Şelalesi, Çinili Göl, Yanışlı Mağarası gibi yerler gerçek anlamda tamamen doğanın güzelliğiyle büyüleneceğeniz noktalardır.

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Mersin Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı Mersin Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
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