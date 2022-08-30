Mersin Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı Mersin Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Mersin sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cenneti andıran birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Mersin, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak Mersin içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Mersin kamp alanları nerededir, en iyi, deniz kenarı Mersin çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerleri nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Mersin ücretli ve ücretsiz kamp alanları olarak birçok önemli yere sahiptir. Mersin'de bulunan kamp alanları çeşitliliği fazla olmasından kaynaklı da kişiler en iyi yerleri bulmak için araştırmalarda bulunmaktadırlar. Biz de Mersin'de bulunan ve siz ziyaretçilerimiz için en iyi seçenek olabilecek kamp yerlerini paylaşacağız. Mersin'deki bazı ücretli ve ücretsiz kamp alanları şu şekildedir:
Mersin ücretsiz kamp alanları konusunda çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Buraya gelen kişiler genellikle çadırlarla geldiklerinden buralarda rahatlıkla çadır atarak kalabilmektedirler. Tabi sadece ücretsiz çadır kampları bulunmamaktadır. Tesis içerisinde çeşitli imkanlardan yararlanmak isteyen kampçılar için de birçok ücretli kamp alanları bulunmaktadır. bu kamp alanlarından görülmesi gerekenlerden bazıları şunlardır: Akyar Koyu, Kayacı Vadisi, Arslanköy Belde Yaylası, Ilısu ve Tarsus Şelalesi, Çinili Göl, Yanışlı Mağarası gibi yerler gerçek anlamda tamamen doğanın güzelliğiyle büyüleneceğeniz noktalardır.