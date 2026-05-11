Mersin kültür ve sanat sahnesine dönüşecek

Mersin
Kültür Yolu Festivali, 16 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle kent adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. 17 Mayıs'a kadar sürecek festival çerçevesinde konserler, sergiler, gastronomi etkinlikleri, çocuk programlarında sanatsever biraraya gelecek. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle hem yerel halkın hem de kente gelecek ziyaretçilerin kültür ve sanatla buluşturulması hedeflendiği festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi Mersin'imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir" dedi.