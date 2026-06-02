Mersin limanında dev ilaç operasyonu: Milyar liralık kapsül ele geçirildi! 1 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 2.06.2026 15:18

Mersin Limanında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan, tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanına gelen bir konteyner incelemeye alındı.

BİNLERCE KİLO AĞIRLIĞINDA İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde, beyan dışı ürünler tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında, tramadol etken maddeli 'Tamol X 225 mg' marka ilaç ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

