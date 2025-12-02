Mersin limanında göçmen operasyonu

Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 44 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken 13 göçmen kaçaklığı organizatörü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.