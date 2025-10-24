Haberler Yaşam Haberleri Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.10.2025 19:57

Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladığı uyuşturucu tacirlerine yönelik Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 351'i tutuklandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli olarak 21 Ekim'de 10 ilde eş zamanlı 'Narkokapan' operasyonu düzenlendi. 3 bin 250 polis, 590 ekip, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığı operasyonlarda, 403 farklı adrese baskın düzenlendi. 3 organize suç örgütünü çökertilen operasyonlarda, 370 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 351'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımız olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan toplamda 351 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz