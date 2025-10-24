Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 351 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli olarak 21 Ekim'de 10 ilde eş zamanlı 'Narkokapan' operasyonu düzenlendi. 3 bin 250 polis, 590 ekip, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığı operasyonlarda, 403 farklı adrese baskın düzenlendi. 3 organize suç örgütünü çökertilen operasyonlarda, 370 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 351'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımız olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan toplamda 351 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.