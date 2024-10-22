Mersin Silifke Arası Kaç Km? Silifke Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Mersin'e bağlı Silifke ilçesi, kendine has güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Toros Dağları'nın eteklerinde, Göksu Nehri'nin iki yakasında kurulmuş olan Silifke, Akdeniz'e kıyısı olan önemli bir merkezdir. İlçede, antik Seleucia ad Calycadnum şehrinin kalıntıları gibi tarihi yapılar bulunmaktadır. Mersin Silifke arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt bulmak ise seyahat sırasında izlenecek rotayı seçmeyi kolaylaştırır.

Mersin Silifke Arası Kaç Km?

Mersin ile Silifke arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 kilometredir. Bu mesafe, arabayla aşağı yukarı 1 saat 34 dakika kadardır. Yolculuk süresi, trafik durumuna ve hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Mersin'den Silifke'ye giderken, çoğunlukla D400 karayolu kullanılır ve bu yol güzergahı boyunca Akdeniz'in güzel manzaralarının keyfi çıkarılabilir. Seyahat boyunca, özellikle yaz aylarında, trafik yoğunluğu artabileceği için yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yolculuk esnasında mola vererek çevredeki doğal güzellikleri keşfetmek de ayrı bir keyif olabilir. Ek olarak, Mersin ile Silifke arasındaki mesafe, otobüsle de aşağı yukarı 90 kilometredir ve yolculuk süresi ortalama 1 saat 40 dakika kadardır. Bu süre, trafik koşullarına ve otobüs seferlerinin duraklarına bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

Mersin'den Silifke'ye Nasıl Gidilir?

Mersin'den Silifke'ye gitmek için birkaç farklı seçenek mevcuttur. Bunun için aşağıdaki alternatifleri incelemeniz önerilir.